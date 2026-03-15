Rodri për garën e titullit në Angli: Ndoshta ka mbaruar gjithça
Manchester City pësoi një tjetër goditje në garën për titull në Ligën Premier pas barazimit 1:1 ndaj West Ham.
Ky rezultat do të thotë se skuadra e drejtuar nga Pep Guardiola tashmë ndodhet nëntë pikë prapa liderit Arsenal, edhe pse “Qytetarët” kanë një ndeshje më pak të zhvilluar.
Pas ndeshjes, mesfushori spanjoll Rodri, fitues i mëparshëm i Topit të Artë, foli hapur për situatën e ekipit të tij.
“Ndoshta gjithçka ka mbaruar, ndoshta jo. Nuk do të dorëzohemi, do të vazhdojmë të luftojmë”, tha Rodri për TNT Sports.
Ai shtoi se diferenca me Arsenalin është e madhe, por Manchester City ka përvojën e duhur për të luftuar deri në fund të sezonit.
“E dimë që do të jetë e vështirë sepse kemi përvojën e nevojshme për të fituar në fund. Mendoj se distanca është shumë e madhe, por do të luftojmë deri në fund”, theksoi ai.
Nga ana tjetër, Guardiola refuzoi të pranojë se gara për titull ka përfunduar.
“Nuk ka mbaruar ende. Kush e tha këtë? Ne nuk kemi humbur. Do të vazhdojmë të luftojmë”, deklaroi trajneri spanjoll.
Ai pranoi se diferenca prej nëntë pikësh është e madhe, por theksoi se gjithçka mbetet e hapur deri në fund.
“Nëntë pikë janë shumë kundër Arsenalit, por ndodh në futboll. Kemi një ndeshje kundër tyre në shtëpi, kështu që duhet të përpiqemi deri në fund. Kur nuk është e mundur, atëherë i përgëzojmë kampionët, por deri atëherë duhet të luftojmë”, përfundoi Guardiola. /Telegrafi/