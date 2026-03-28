RMV dhe Shtetet e Bashkuara do të zhvillojnë një dialog strategjik në Uashington më 7 prill
Maqedonia dhe Shtetet e Bashkuara do të zhvillojnë një sesion dialogu strategjik në Uashington më 7 prill, njoftoi Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme Timço Muçunski. Ai tha se delegacioni maqedonas do të udhëhiqet personalisht dhe do të përfshijë edhe ministrat e Brendshëm, të Mbrojtjes, të Transformimit Dixhital dhe të Energjisë.
Njoftimi vjen në mes të kontakteve të shtuara midis Shkupit dhe Uashingtonit. Në shkurt, Shtëpia e Bardhë njoftoi se Shtetet e Bashkuara dhe Maqedonia e Veriut kishin arritur një marrëveshje kornizë për tregti reciproke, të drejtë dhe të balancuar, duke thënë se kjo duhet të thellojë marrëdhëniet ekonomike dhe partneritetin strategjik midis dy vendeve.
Dialogu strategjik midis dy vendeve nuk është një mekanizëm i ri. Arkivi i Departamentit të Shtetit thotë se dialogu i parë zyrtar strategjik midis Shteteve të Bashkuara dhe Maqedonisë së Veriut u mbajt në Uashington më 2 qershor 2022.
Në mars të këtij viti, gjatë një vizite në Uashington, Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit Aleksandar Nikoloski njoftoi se në takimet në Departamentin e Shtetit u diskutua thellimi i bashkëpunimit politik dhe ekonomik dhe një partneritet i përbashkët strategjik. Seanca e paralajmëruar më 7 prill tani vazhdon atë ritëm diplomatik dhe politik midis dy vendeve.