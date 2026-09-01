Rita Ora shfaqet në formë perfekte në fotografitë e saj të fundit nga pushimet
Rita Ora ka ndarë me ndjekësit një përmbledhje fotografish nga vera, ku shfaqet në formë të shkëlqyer me bikini të vogla me xixa.
Këngëtarja 35-vjeçare pozoi pranë një makine luksoze, duke e kompletuar pamjen me syze dielli me kornizë të bardhë, shirit koke dhe bizhuteri ari.
Në albumin e publikuar në rrjetet sociale shfaqen edhe momente të tjera nga pushimet e saj, mes tyre bashkëshorti Taika Waititi, me të cilin ajo shihet duke udhëtuar me avion privat, si dhe duke kaluar kohë me miqtë dhe duke shijuar darka.
“Verë, të lutem mos ik ende”, shkroi Rita në mbishkrimin e postimit të saj, duke i dhënë fund sezonit veror me një seri fotografish nga momentet e saj të preferuara.
Postimi vjen në një kohë kur këngëtarja ka folur sërish për thashethemet e vjetra se ajo ishte “Becky” e përmendur në këngën “Sorry” të Beyonce-s.
Rita ka mohuar gjithmonë këto spekulime, ndërsa kujtoi se në atë periudhë rrjetet sociale kishin nisur të merrnin një rol të madh në përhapjen e thashethemeve. /Telegrafi/