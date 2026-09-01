“Jam gati për rikthimin”, Celine Dion shfaqet në humor të mirë në Paris pas dy vitesh larg vëmendjes
Celine Dion është shfaqur në humor të mirë teksa përshëndeti fansat jashtë hotelit Royal Monceau në Paris, në një nga daljet e saj të para publike pas dy vitesh.
Superylli 58-vjeçar u fotografua të hënën duke buzëqeshur dhe përshëndetur admiruesit, ndërsa kishte zgjedhur një xhaketë lëkure ngjyrë kafe, pantallona të zeza, çizme me taka dhe syze dielli.
Dalja e saj vjen pak para rikthimit të shumëpritur në skenë. Dion po përgatitet për një seri koncertesh në Paris, tre vjet pasi anuloi turneun botëror për shkak të sindromës së personit të ngurtë (SPS), një çrregullim i rrallë neurologjik që shkakton ngurtësi të muskujve dhe spazma të dhimbshme, shkruan DailyMail.
Në mars, këngëtarja njoftoi rikthimin me një rezidencë dhjetëditore në Paris, e cila do të nisë këtë vjeshtë.
Për shkak të kërkesës së madhe, ajo ka shtuar edhe 16 shfaqje të tjera, të planifikuara nga shtatori 2026 deri në maj 2027.
Dion ka ndjekur një program rigoroz përgatitjeje për rikthimin, me seanca 90-minutëshe Pilates tri herë në javë dhe klasa baleti dy herë në javë.
Pas vitesh përballjeje me simptomat, ajo u diagnostikua me SPS në vitin 2022 dhe ka folur hapur për vështirësitë e saj në dokumentarin “I Am: Celine Dion”. /Telegrafi/