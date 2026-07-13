Rinovohet Qendra e Mjeksisë Familjare 5 në Dardani–Ulpianë
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka njoftuar se po vazhdojnë punimet në Qendrën e Mjekësisë Familjare 5 në Dardani–Ulpianë.
Sipas Ramës, pas zëvendësimit të dritareve, aktualisht po realizohet izolimi i jashtëm i objektit, në kuadër të projektit të përbashkët me Bashkimin Evropian dhe BERZH-in për rritjen e efiçiencës energjetike.
"Po rinovohet Qendra e Mjeksisë Familjare 5 në Dardani–Ulpianë. Pas zëvendësimit të dritareve, po realizohet izolimi i jashtëm i objektit, në kuadër të projektit me Bashkimin Evropian dhe BERZH-in për rritjen e efiçiencës energjetike", thuhet tutje në njoftimin e Ramës. /Telegrafi/
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