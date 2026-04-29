RFEF ndëshkon ashpër: Portieri dënohet me 13 ndeshje dhe i pezullohet paga nga Real Zaragoza pas sulmit brutal
Komisioni Disiplinor i Federatës së Futbollit të Spanjës (RFEF) ka bërë të ditur zyrtarisht se portieri i Real Zaragozës, Esteban Andrada, është dënuar me 13 ndeshje pezullim pas incidentit të rëndë të ndodhur në derbin e Aragonës ndaj Huescas, në kuadër të Ligës së Dytë të Spanjës.
Sipas vendimit, Andrada është ndëshkuar me një nga sanksionet më të rënda disiplinore, pas një sulmi fizik ndaj kapitenit të Huescas, Jorge Pulido.
Ngjarja ndodhi në fund të ndeshjes, kur portieri argjentinas fillimisht protestoi ashpër pranë gjyqtarit kryesor, Damaso Arcediano Monescillo, duke kërkuar rishikimin e një situate me VAR ku ishte ndëshkuar një bashkëlojtar i tij.
— Tribun Dergi (@tribundergi) April 26, 2026
Pas ndërhyrjes së Pulidos, situata eskaloi dhe Andrada reagoi fillimisht me shtyrje, veprim për të cilin mori kartonin e dytë të verdhë dhe u përjashtua nga loja.
Pas daljes nga fusha, sipas raportit zyrtar, ai ka goditur me grusht në fytyrë lojtarin kundërshtar, duke i shkaktuar hematomë në zonën e mollëzës së majtë.
Komisioni Disiplinor i RFEF-së i ka shqiptuar atij 12 ndeshje pezullim për sulmin fizik ndaj kundërshtarit, ndërsa një ndeshje shtesë i është shtuar si pasojë e kartonit të kuq të marrë në të njëjtën ndeshje.
Paralelisht me vendimin e federatës, klubi i Real Zaragozës ka reaguar menjëherë duke e pezulluar lojtarin nga të gjitha aktivitetet sportive dhe duke ia ndalur pagën, çka praktikisht e vë në pikëpyetje të ardhmen e tij te klubi. /Telegrafi/