Real Madridi në dilema të mëdha: Ta shesë Kylian Mbappen apo Vinicius Jr
Sipas “L’Equipe”, te Real Madridi po shtohet pakënaqësia brenda klubit për dyshen Kylian Mbappe dhe Vinicius Junior, me disa anëtarë të bordit që po shtyjnë idenë që njëri prej dy yjeve të shitet.
Edhe pse konsiderohen ndër dy futbollistët më të mirë në botë aktualisht, partneriteti i tyre nuk ka funksionuar siç pritej, ndërsa “Los Blancos” e mbyllën sezonin pa asnjë trofe madhor.
Raporti thekson se qëndrimi i Mbappe, mungesa e angazhimit në fazën mbrojtëse dhe sjellja e perceptuar si e fokusuar te vetja nuk janë pritur mirë nga një pjesë e konsiderueshme e dhomës së zhveshjes, e cila – sipas të njëjtit burim – lidhet më shumë me Vinicius.
Megjithatë, as Vinicius nuk është pa probleme, pasi “L’Equipe” përmend vështirësi në marrëdhënie me trajnerë, përfshirë një përplasje me Xabi Alonson, që thuhet se ndikoi në largimin e spanjollit nga posti më herët gjatë sezonit.
Pavarësisht zërave dhe tensioneve të brendshme, të dy lojtarët vazhdojnë të shihen si shtylla kryesore e projektit afatgjatë të Real Madridit, me presidentin Florentino Perez që i mbështet fuqishëm.
Situata e Vinicius mbetet delikate edhe nga ana kontraktuale: marrëveshja e tij skadon vitin e ardhshëm dhe bisedimet për rinovim raportohet se kanë ngecur për shkak të kërkesave të larta financiare. Sidoqoftë, Perez thuhet se dëshiron ta lidhë brazilianin me një kontratë të re afatgjatë.
Ndërkohë, Mbappe ka përsëritur së fundmi se nuk ka ndërmend të largohet nga Madridi./Telegrafi/