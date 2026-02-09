Rezervo tani biletën tënde, udhëto më lirë gjatë verës me PrishtinaTicket
Nëse rezervoni tani biletën tuaj në PrishtinaTicket, përfitoni çmime më të favorshme për udhëtimet e verës.
Rezervimi i hershëm ju jep më shumë fleksibilitet në zgjedhjen e datave, ulëse të sigurta dheplanifikim pa stres.
Me PrishtinaTicket, mund të rezervoni që tani fluturimet nga dhe drejt Kosovës drejt destinacioneve më të kërkuara si Zvicra, Gjermania, Luksemburgu, vendet skandinave dhe Ljubljana, si dhe mbi 25 qytete europiane të tjera.
Rezervimi i hershëm ju jep:
Çmim më të ulët për sezonin e verës,
Ulëse të garantuar & check-in falas,
Bagazh dore + deri në 20 kg të përfshirë,
Shërbim të shpejtë dhe komunikim korrekt.
Sa më herët të rezervoni, aq më shumë kurseni dhe udhëtoni pa stres.
Mijëra udhëtarë çdo vit zgjedhin PrishtinaTicket për siguri, transparencë dhe çmime të drejta.
Si ta rezervoni biletën tuaj?
Biletat mund ti rezervoni online duke hapur faqen www.prishtinaticket.net, ku mund tëcaktoni kohën e saktë të udhëtimit tuaj me çmime ekonomike.
Në çmim të biletës përfshihen FALAS rezervim i ulëses, check in, bagazh dore dhe bagazh deri në 20 kg.
Por, biletën tuaj mund ta rezervoni edhe duke kontaktuar shërbimin për klientë çdo ditë dukefilluar nga ora 08:00 deri 23:00, në numrat e telefonit:
LU: +35 220 334 188,
DE: +49 7621 9165 313,
CH: +41 61 510 06 86,
XK: +383 49 200 286,
SE: +46 470 580 944,
SI: +386 47 774 141.
Mënyra e pagesës së biletës tuaj përfundohet lehtësisht nëpërmjet: Mastercard, Visa, Klarna Sofortüberweisung, Apple Pay, Google Pay, Twint, PostFinance ose E Finance.
Të gjitha destinacionet:
• Basel - Prishtinë,
• Zürich - Prishtinë,
• Geneva - Prishtinë,
• Stuttgart - Prishtinë,
• München - Prishtinë,
• Düsseldorf - Prishtinë,
• Hannover - Prishtinë,
• Münster Osnabrück - Prishtinë,
• Nürnberg - Prishtinë,
• Berlin Brandenburg - Prishtinë,
• Memmingen - Prishtinë,
• Hamburg - Prishtinë,
• Dortmund - Prishtinë,
• Köln - Prishtinë,
• Ljubljana - Prishtinë,
• Göteborg - Prishtinë,
• Malmö - Prishtinë,
• Luxemburg - Prishtinë,
• Stockholm - Prishtinë,
• Helsinki - Prishtinë,
• Vienë - Prishtinë,
• Salzburg – Prishtinë,
• Milano Bergamo - Prishtinë,
• Bruksel - Prishtinë,
• Oslo - Prishtinë.
Kontaktet në Facebook dhe Instagram.
Udhëtoni sigurtë me ne sepse Prishtina Ticket është anëtare e Swiss Travel Security, të gjithëpasagjerët janë të siguruar për rezervimet e tyre.