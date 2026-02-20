Revolucioni që lë pas çdo konkurrent: Një vështrim drejt gjeneratës së ardhshme të Galaxy
Në botën me ritme të shpejta të teknologjisë, pritshmëritë janë gjithmonë të larta, por në gjeneratën e ardhshme, Samsung pritet të sjellë revolucionin që do të lërë pas çdo konkurrent. Nuk bëhet fjalë thjesht për një telefon të ri, por për një epokë krejtësisht të re kuinteligjenca artificiale proaktive, krijimtaria pa kufij dhe siguria e hekurt bëhen një trup i vetëm.
Kjo seri e re do të shënojë pikënisjen e inteligjencës artificiale tërësisht të personalizuar,duke ofruar përvoja proaktive dhe plotësisht të përshtatshme për ju.
Të gjitha veprimet komplekse menaxhohen në prapaskenë, duke ju lejuar të fokusoheni plotësisht te qëllimet tuaja pa asnjë sforcim.
Një “studio profesionale” në dorën tuaj
Krijimtaria juaj gjithashtu do të kalojë në një nivel të paimagjinueshëm falë përvojës më tëlehtë të editimit të parë ndonjëherë. Samsnung do t’ju ofrojë “një studio profesionale” tuaj meopsione për t’i modifikuar fotot tuaja si kurrë më pare, ndërsa miqtë tuaj në rrjete social është e sigurtë që do të mbeten pa fjalë. Inteligjenca artificiale do t;ju bashkëshoqeroj për ta bërësa më të lehtë dhe argëtues këtë veçori të re.
Privatësi absolute, për here të parë pa nevojën e një xhami mbrojtës
Por e gjithë kjo fuqi do të ishte e pa plotë pa një siguri absolute. Kjo gjeneratë sjellinovacionin e jashtëzakonshëm s ai përket privatësisë. Ju së shpejti do të keni kontroll të plotë mbi atë që shohin të tjerët në ekranin tuaj gjatë momenteve të ndjeshme në lëvizje, sipër shembull autobusi apo në kafene, pa komprometuar aspak cilësinë tuaj të shikimit.
Bëhuni gati për eventin e vitit
Për të qenë në një hap me këtë botë dinamike të teknologjisë, Samsung ju fton të regjistroheni dhe të ndiqni eventin e shumëpritur Unpacked, ku do të zbulohet ky revolucion.Procesi i porosisë paraprake është shumë më i lehtë kur jeni regjistruar paraprakisht, prandaj të gjithë të interesuarit nga Shqipëria ftohen të regjistrohen në linkun samsung.com përpara datës 25 shkurt 2026.
Ata që regjistrohen dhe më pasblejnë cilëndo prej pajisjeve të reja Galaxy, do të marrin një dhuratë speciale: karikuesinmagnetik me valë Samsung 25W.
Për më tepër, klientët që porosisin paraprakisht telefonat eserisë së re do të përfitojnë automatikisht një rritje falas të hapësirës së ruajtjes, duke kaluarpër shembull nga 256 GB në 512 GB pa asnjë kosto shtesë.
Regjistrohuni tani për t’u siguruar që mjetet e së ardhmes të jenë tuajat, me përfitimet maksimale!