Revolucion i gjelbër në Barbados - energji elektrike nga valët e oqeanit
Barbados po ndërmerr një hap të rëndësishëm drejt energjisë së pastër dhe të qëndrueshme duke nisur një projekt inovativ për prodhimin e energjisë nga valët e oqeanit.
Në bashkëpunim me kompaninë daneze Wavepiston, vendi synon të prodhojë deri në 50 megavat energji elektrike - një kapacitet i konsiderueshëm për një shtet ishullor - si edhe të gjenerojë ujë të pijshëm përmes procesit të desalinizimit.
Projekti bazohet në një strukturë rreth 350 metra të gjatë, e pajisur me “vela” nënujore që lëvizin në ritmin e valëve. Këto lëvizje mekanike përdoren për të pompuar ujë deti me presion të lartë drejt bregut.
- YouTube www.youtube.com
Pasi arrin në tokë, uji i presionuar mund të përdoret për të vënë në punë një turbinë që prodhon energji elektrike, ose mund të kalojë nëpër një impiant për të prodhuar ujë të freskët dhe të pijshëm. Kjo qasje e dyfishtë e bën sistemin veçanërisht të vlefshëm për vendet që përballen me mungesë të burimeve ujore.
Një nga avantazhet kryesore të kësaj teknologjie është natyra e saj modulare dhe e shkallëzueshme. Sistemi mund të zgjerohet gradualisht duke shtuar më shumë njësi, në varësi të nevojave energjetike dhe financiare të vendit.
Për më tepër, gjatë fazave testuese është vënë re se instalimet nënujore kanë funksionuar si shkëmbinj artificialë, duke krijuar habitate të reja detare dhe duke tërhequr më shumë peshq. Kjo sugjeron se teknologjia jo vetëm që kontribuon në prodhimin e energjisë së gjelbër, por mund të ketë edhe përfitime ekologjike.
Me këtë nismë, Barbados forcon pozicionin e tij si një vend që investon në zgjidhje të qëndrueshme për të ardhmen, duke shfrytëzuar burimet natyrore të oqeanit për të siguruar energji dhe ujë për popullsinë e tij. /Telegrafi/