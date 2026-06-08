Reuters: Zgjedhjet në Kosovë nuk sjellin shumicë, Kurti kërkon bashkëpunim politik
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, bëri thirrje për bashkëpunim nga partitë e tjera për t'i dhënë fund 18 muajsh bllokimi politik, pasi partia e tij Vetëvendosje fitoi zgjedhjet parlamentare, por nuk arriti të sigurojë vota të mjaftueshme për të qeverisur e vetme, shkruan Reuters.
Kosova dëshiron të anëtarësohet në Bashkimin Evropian dhe Brukseli thotë se duhet të krijojë institucione të forta të afta për të ofruar reformat e nevojshme për anëtarësim.
Por paqëndrueshmëria politike e ka lënë vendin pa institucione funksionale, duke vonuar reformat dhe rrjedhën e fondeve të BE-së, dhe analistët politikë thanë se ngërçi duket se do të vazhdojë.
Vetëvendosje mori 42.91% të votave pasi u numëruan 100% e fletëvotimeve në zgjedhjet e së dielës, të tretat në më pak se 18 muaj, treguan rezultatet zyrtare.
Në vendin e dytë renditet Partia Demokratike e Kosovës (PDK) me 21.12%, ndërsa e treta është Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) me 17.58%.
Por, edhe me 100,000 vota nga diaspora e Kosovës që ende nuk janë numëruar, Vetëvendosje nuk do të jetë në gjendje të sigurojë shumicën absolute të nevojshme për të qeverisur e vetme.
“Në javët e ardhshme do të komunikojmë, do të takohemi me opozitën dhe do të bashkëpunojmë me të gjitha subjektet politike”, u tha Kurti mbështetësve të dielën vonë.
Raportohet se mbështetësit e Kurtit festuan fitoren deri në orët e para të mëngjesit të së hënës në kryeqytetin e Prishtinës, edhe pse partia e tij shënoi rënie. /Telegrafi/