Renea dhe Policia aksion në Korçë, kërkohet i dënuari me 18 vite burg për vrasje
RENEA dhe Drejtoria Vendore e Policisë Korçë kanë zhvilluar një operacion kërkimi për një person në qytetin e Korçës.
Sipas të dhënave, Policia kishte marrë informacion se në një pallat në qytet mund të fshihej një person, i dënuar me 18 vite burgim për vrasje.
Pas kontrolleve të kryera, personi nuk është bërë i mundur të gjendet. Ndërkohë, mësohet se kontrollet do të vijojnë edhe në ditët në vazhdim, me qëllim lokalizimin dhe kapjen e tij. /tch/
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