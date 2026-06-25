Renault Megane E-Tech Electric e re vjen me më shumë karakter, performancë dhe teknologji
Renault Megane E-Tech electric vjen me pamje të rifreskuar, teknologji më të avancuar dhe përmirësime në përvojën elektrike, duke e bërë edhe më konkurruese në segmentin e veturave kompakte elektrike.
Në dizajnin e jashtëm, modeli i ri sjell linja më moderne dhe një identitet më të qartë vizual. Pjesa e përparme është ridizajnuar me grilë të mbyllur, detaje në formë diamanti dhe nënshkrim të ri ndriçimi, që i japin veturës prezencë më të dallueshme në rrugë. Edhe pjesa e pasme është përditësuar me drita të reja 3D, duke e bërë Megane E-Tech electric më të lehtë për t’u identifikuar nga çdo kënd.
Përveç dizajnit, Renault ka përmirësuar edhe përvojën elektrike. Bateria e re LFP me kapacitet të përdorshëm prej 67 kWh mundëson autonomi deri në 500 kilometra sipas ciklit WLTP, ndërsa karikimi i shpejtë DC arrin deri në 165 kW. Kjo do të thotë se bateria mund të karikohet nga 15 në 80 për qind për rreth 24 minuta.
Në brendësi, Megane E-Tech electric ofron një ambient komod dhe të lidhur me teknologji. Sistemi multimedial openR Link me Google të integruar sjell mbi 100 aplikacione, përfshirë Gemini, ndërsa planifikimi i rrugës dhe menaxhimi i karikimit janë optimizuar për përdorim më të lehtë në përditshmëri dhe udhëtime më të gjata.
Modeli vjen gjithashtu me deri në 30 sisteme ndihmëse për drejtimin, duke rritur sigurinë dhe komoditetin në rrugë. Gama është thjeshtuar në dy versione: Techno dhe Esprit Alpine, të dyja me pajisje të pasura dhe karakter të qartë.
Me dizajn më të theksuar, autonomi më të madhe, karikim më të shpejtë dhe teknologji më të përdorshme, Renault Megane E-Tech electric e re sjell një përvojë moderne për ata që kërkojnë një veturë elektrike praktike, elegante dhe të avancuar.
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