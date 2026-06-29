Regjistrohet tërmet në Maqedoninë e Veriut
Një tërmet i dobët u regjistrua mbrëmë në pjesën perëndimore të Maqedonisë.
Sipas të dhënave sizmologjike në dispozicion, dridhja ndodhi në orën 00:06, ndërsa perëndimore të vendit.
Tërmeti ishte me një thellësi prej 10 kilometrash.
"Një tërmet me magnitudë lokale prej 3.0 ballë sipas shkallës Rihter është regjistruar në zonën epiqendrore Tetovë-Gostivar mbrëmë në orën 00:06", njoftojnë nga Observatori Sizmologjik në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Matematikës në Shkup./Telegrafi/
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