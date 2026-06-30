Regjisori Carl Rinsch dënohet me dy vjet e gjysmë burg për mashtrim me Netflix
Regjisori dhe skenaristi amerikan Carl Rinsch u dënua të hënën në Nju Jork me dy vjet e gjysmë burg sepse, sipas vendimit, ai mashtroi Netflix me 11 milionë dollarë (rreth 9.5 milionë euro).
Rinsch, i njohur më së miri për filmin e vitit 2013 "47 Ronin", u shpall fajtor në dhjetor për mashtrim federal me paratë elektronike dhe disa krime të tjera.
Prokuroria deklaroi se ai i kërkoi Netflix-it 11 milionë dollarë shtesë (rreth 9.5 milionë euro) për të përfunduar serialin fantastiko-shkencor "White Horse", por ia kaloi paratë llogarisë së tij personale në vend që t'i shkonte prodhimit.
Sipas prokurorëve dhe dëshmive nga gjyqi, ai humbi një pjesë të parave përmes investimeve të dështuara vetëm brenda pak muajsh, ndërsa pjesën tjetër e investoi në tregun e kriptomonedhave dhe më pas i transferoi në llogarinë e tij bankare.
Pas kësaj, pretendojnë prokurorët, ai bleu artikuj luksi, duke përfshirë pesë Rolls-Royce, një Ferrari të kuq, ora dore dhe veshje me vlerë 652,000 dollarë (rreth 560,000 euro), dy dyshekë për 638,000 dollarë (rreth 548,000 euro) dhe 295,000 dollarë (rreth 253,000 euro) të tjerë në çarçafë luksozë dhe tekstile shtëpiake. Prokurorët thanë gjithashtu se ai përdori një pjesë të këtyre parave për të paguar gati 1.8 milion dollarë (rreth 1.55 milionë euro) borxh të kartës së kreditit.
Rinsch, një autor 48-vjeçar i cili përdorte edhe emrin profesional Carl Erik Rinsch, i tha gjykatës se sjellja e tij lidhej me problemet e shëndetit mendor dhe medikamentet.
"Ky proces më ka detyruar të përballem me gjëra që kanë të bëjnë me shëndetin tim, gjykimin tim dhe jetën time. Nuk arrita ta kuptoj rrezikun e situatës në të cilën ndodhesha", i tha ai gjykatës.
Gjykatësi Federal Jed S. Rakoff tha se problemet e shëndetit mendor mund të shpjegojnë disa nga shpërthimet, por se ato nuk e ndryshuan përfundimin e gjykatës se Rinsch ishte i vendosur të merrte shumë para nga Netflix përmes gënjeshtrave dhe më pas t'i mbulonte ato.
Prokuroria kërkoi pesë vjet burg, ndërsa mbrojtja kërkoi një dënim më të lehtë. Aktori Keanu Reeves ishte midis atyre që i shkruan gjykatës, dhe Rinsch është planifikuar të paraqitet për të vuajtur dënimin e tij në shtator. Përveç dënimit me burg, ai detyrohet edhe 11 milionë dollarë dëmshpërblim (rreth 9.5 milionë euro). /Telegrafi/