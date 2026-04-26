Redmi thuhet se po punon në tre telefona inteligjentë me bateri 10,000 mAh
Sipas një thashethemi të ri nga Digital Chat Station në Weibo, Redmi aktualisht po punon jo në një, jo në dy, por në tre telefona inteligjentë të ndryshëm, të cilët do të kenë të gjithë një bateri 10,000 mAh.
Bateria e përdorur në këto telefona do të jetë me një “qelizë të vetme” (kështu që për fat të keq nuk ka shanse ta shohim në BE) dhe do të mbështesë karikimin me tel 100W.
Pajisjet që do ta përdorin atë do të jenë si në linjën kryesore Note, ashtu edhe në serinë K të orientuar drejt performancës, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Redmi Notes në Kinë, vitet e fundit, ose kanë qenë mjaft të ndryshme nga homologët e tyre ndërkombëtarë me të njëjtin emër, ose, herën e fundit, janë lansuar shumë muaj më parë.
Seria K, nga ana tjetër, është ekskluzive për Kinën, por disa nga anëtarët e saj ndonjëherë lansohen ndërkombëtarisht të ri-markuar si pajisje Poco, kështu që ndoshta kjo do të thotë se ka një shans që të shohim një ose dy Poco me një bateri 10,000 mAh në muajt e ardhshëm - por vetëm në Azi. /Telegrafi/