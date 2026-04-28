Rebel Wilson në gjyq: Pretendimet se kam keqtrajtuar gratë në xhirime janë të pavërteta
Aktorja australiane, Rebel Wilson, ka dëshmuar në një gjyq për shpifje në Sydney, i ngritur nga kolegia e saj Charlotte MacInnes.
MacInnes e padit Wilson për postime në Instagram (2024–2025), ku ajo kishte pretenduar se producentja Amanda Ghost kishte ngacmuar seksualisht MacInnes dhe se ajo më pas kishte tërhequr ankesën në këmbim të roleve profesionale.
Si MacInnes ashtu edhe Ghost i mohojnë këto akuza.
Në gjykatë, Wilson tha se i kishte interpretuar disa rrëfime të MacInnes si shqetësime për ngacmim seksual, por MacInnes mohon që të ketë bërë ndonjë ankesë të tillë ose të jetë ndier e parehatshme në atë situatë.
Wilson i ka quajtur akuzat ndaj saj “absurde” dhe ka deklaruar se gjatë karrierës së saj 25-vjeçare nuk ka pasur asnjë ankesë për sjelljen e saj në set.
Rasti është i ndarë nga një tjetër padi për shpifje në Los Angeles, ku producentët e filmit “The Deb” e kanë paditur Wilson, ndërsa ajo ka bërë kundërpadi duke i akuzuar për pagesa të paautorizuara.
Filmi “The Deb” ka dalë në kinema në Australi në prill 2026. /Telegrafi/
