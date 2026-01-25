Reali dëshiron mesfushorin e Liverpoolit, ofron deri në 90 milionë euro
Anëtari i kombëtares hungareze, Dominik Szoboszlai, është një nga prioritetet e Real Madrid për forcimin e ekipit në sezonin e ardhshëm.
Dëshira e klubit madrilen është aq e madhe sa thuhet se ata janë gati t’i dërgojnë Liverpoolit një ofertë jashtëzakonisht të lartë për mesfushorin hungarez, shkruan Fichajes.
Edhe pse nuk priten përforcime gjatë afatit kalimtar të janarit, opsionet për verën e ardhshme po merren gjerësisht në konsideratë në Real Madrid. Drejtuesit e klubit janë të vetëdijshëm për nevojën për të forcuar ekipin, dhe një nga zonat që kërkon emra të rinj është mesfusha.
Midis lojtarëve që po monitorohen, bie në sy 25-vjeçari Dominik Szoboszlai, i cili ka qenë një nga lojtarët kryesorë të Liverpoolit nën drejtimin e trajnerit Arne Slot këtë sezon.
Futbollisti hungarez, i cili ka shënuar 7 gola dhe ka regjistruar 5 asiste në 30 ndeshje zyrtare këtë sezon, sipas portalit Defensa Central, është një nga prioritetet kryesore të Klubit Mbretëror për sezonin 2026/2027.
I njëjti burim pohon se presidenti i Real Madridit, Florentino Pérez, është gati të ofrojë deri në 90 milionë euro për shërbimet e tij. /Telegrafi/