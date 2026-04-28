La Liga po hyn në fazën vendimtare të sezonit, ndërsa Real Madridi mbetet ende matematikisht në garë për titull.

Megjithatë, diferenca prej 11 pikësh ndaj Barcelonës, që kryeson renditjen, e bën një përmbysje të tillë mjaft të vështirë për t’u realizuar.

Përtej situatës në tabelë, një tjetër shqetësim i madh për madrilenët lidhet me rënien e produktivitetit në fazën sulmuese.

Të dhënat statistikore tregojnë se ndikimi i Cristiano Ronaldos vazhdon të ndihet ndjeshëm edhe vite pas largimit të tij në vitin 2018.

Gjatë periudhës së CR7, Real Madridi nuk kishte rënë asnjëherë nën kuotën e 80 golave deri në javën e 33-të të kampionatit.

Në epokën pas tij, “Los Blancos” kanë arritur të kalojnë shifrën e 70 golave në këtë fazë vetëm një herë, konkretisht në sezonin 2023/24.

Në sezonin aktual 2025/2026, skuadra madrilene ka regjistruar vetëm 68 gola pas 33 ndeshjesh, duke mos arritur sërish të thyejë pragun e 70 golave, një tregues i qartë i mungesës së efikasitetit ofensiv dhe një sinjal alarmi për repartin sulmues. /Telegrafi/

La LigaFutbollNdërkombëtareSportEkipetReal Madrid
telegrafi sport app