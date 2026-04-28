Real Madridi vuan mungesën e Cristiano Ronaldos, statistikat flasin qartë
La Liga po hyn në fazën vendimtare të sezonit, ndërsa Real Madridi mbetet ende matematikisht në garë për titull.
Megjithatë, diferenca prej 11 pikësh ndaj Barcelonës, që kryeson renditjen, e bën një përmbysje të tillë mjaft të vështirë për t’u realizuar.
Përtej situatës në tabelë, një tjetër shqetësim i madh për madrilenët lidhet me rënien e produktivitetit në fazën sulmuese.
Të dhënat statistikore tregojnë se ndikimi i Cristiano Ronaldos vazhdon të ndihet ndjeshëm edhe vite pas largimit të tij në vitin 2018.
Gjatë periudhës së CR7, Real Madridi nuk kishte rënë asnjëherë nën kuotën e 80 golave deri në javën e 33-të të kampionatit.
Në epokën pas tij, “Los Blancos” kanë arritur të kalojnë shifrën e 70 golave në këtë fazë vetëm një herë, konkretisht në sezonin 2023/24.
Në sezonin aktual 2025/2026, skuadra madrilene ka regjistruar vetëm 68 gola pas 33 ndeshjesh, duke mos arritur sërish të thyejë pragun e 70 golave, një tregues i qartë i mungesës së efikasitetit ofensiv dhe një sinjal alarmi për repartin sulmues. /Telegrafi/