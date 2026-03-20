Real Madridi ka tri opsione për ta përforcuar repartin e mbrojtjes
Real Madrid pritet të hyjë sërish në tregun e transferimeve këtë verë për të forcuar repartin e mbrojtjes, por ndryshe nga vitet e tjera kur marrëveshjet përfundonin që në prill, këtë sezon nuk është ende rasti.
Janë tre opsione kryesore që dallohen si kandidatë të mundshëm për “Los Blancos”.
Fillimisht mendohej se Real Madrid do të synonte dy përforcime të reja, por me Antonio Rudiger që mund të rinovojë kontratën, kjo mund të nënkuptojë ardhjen e vetëm një lojtari.
Klubi madrilen shpenzoi 60 milionë euro verën e kaluar për Dean Huijsen, ndërsa Raul Asencio u bë pjesë e skuadrës së parë në fund të sezonit të kaluar.
Një nga emrat më të përmendur është Nico Schlotterbeck, dhe sipas RadioMarca, ai është vërtet një objektiv i dëshiruar nga madrilenët. Nga ana tjetër, Borussia Dortmund po përpiqet ta rinovojë kontratën e tij para verës.
Real Madrid është gjithashtu në bisedime me mbrojtësin e Liverpoolit, Ibrahima Konate, i cili del lojtar i lirë këtë verë, por duket se ai ka rënë në prioritetet e klubit krahasuar me verën e kaluar.
Sipas gazetarit Matteo Moretto, si trajneri i Como, Cesc Fabregas, ashtu edhe Real Madridi janë shumë të kënaqur me zhvillimin e Jacobo Ramon në Serie A.
21-vjeçari u transferua nga Castilla për 2.5 milionë euro, dhe Real Madridi ka opsionin për ta rikthyer atë për 8 milionë euro këtë verë, ose për 9 milionë euro verën e ardhshme. Ideja është që kjo të ndodhë ose këtë vit, ose vitin tjetër.
Nuk është bërë e ditur se cili do të jetë faktori vendimtar për këtë zgjedhje, por duket e mundshme që Ramon të jetë zëvendësuesi i Antonio Rudiger sa herë që ai të largohet nga “Santiago Bernabeu”.
Ndërkohë, Nico Schlotterbeck ose Ibrahima Konate pritet të konkurrojnë për një vend titullari nëse transferohen, por kostoja mund të jetë faktori vendimtar në këtë çështje./Telegrafi/