Real Madridi gati për lamtumirën e yllit të tyre, largimi në verë drejt finalizimit
Real Madridi po përgatitet t’i japë lamtumirën një prej ikonave të klubit.
Sipas gazetarit Alberto Pereiro, madrilenët po planifikojnë një ndeshje homazh për Dani Carvajal në sfidën e fundit në shtëpi të sezonit ndaj Athletic Bilbao.
Mbrojtësi 34-vjeçar pritet të largohet nga klubi në fund të sezonit, pasi kontrata e tij skadon muajin e ardhshëm, duke mbyllur kështu një kapitull të gjatë dhe të suksesshëm me fanellën e “Los Blancos”.
Ky sezon ka qenë mjaft i vështirë për Carvajalin, i cili është përballur me probleme të shumta fizike dhe mungesë të vazhdueshme të minutazhit.
Situata e tij është komplikuar edhe nga raporti jo i mirë me trajnerin Alvaro Arbeloa.
Në të njëjtën kohë, ardhja dhe forma e shkëlqyer e Trent Alexander-Arnold kanë bërë që anglezi të kthehet në zgjedhjen kryesore për krahun e djathtë të mbrojtjes, duke reduktuar ndjeshëm rolin e veteranit spanjoll.
Përveç situatës në klub, Carvajal po përballet edhe me pasiguri sa i përket një ftese të mundshme nga kombëtarja e Spanjës për Kupën e Botës, pasi forma dhe gjendja e tij fizike mund të ndikojnë negativisht në planet e kombëtares. /Telegrafi/