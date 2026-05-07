Real Madridi vendos për dy largimet e para të verës
David Alaba po përballet me javët e tij të fundit si lojtar i Real Madridit, përveç nëse ndodh ndonjë ndryshim i papritur në planet e klubit. Klubi ka vendosur të ecë përpara pa të.
Në klub vlerësojnë se momenti kërkon vendime të forta. Përvoja nuk e tejkalon më gatishmërinë dhe paga e austriakut e kufizon çdo hapësirë manovrimi.
Alaba erdhi si një transferim strategjik, me parametra zero dhe me ndikim të menjëhershëm. Sezoni i tij i parë i përmbushi këto pritshmëri, por situata ndryshoi rrënjësisht.
Dëmtimet ia penguan minutazhin dhe e lanë jashtë për periudha të gjata. Në një klub që jeton nga konkurrenca e përditshme, një paqëndrueshmëri e tillë është e vështirë të mbahet.
Edhe kontrata e mbrojtësit peshon shumë në këtë ekuacion. Paga e tij, pranë 20 milionë eurove në sezon, është kthyer në një pikë kritike për drejtuesit e klubit.
Rasti i Dani Carvajal ndjek një logjikë të ngjashme, megjithëse me një komponent emocional edhe më të madh. Mbrojtësi i djathtë përfaqëson një epokë të lavdishme dhe një identitet të dallueshëm.
Megjithatë, problemet fizike ia kanë kufizuar aktivizimin. Konkurrenca e brendshme dhe nevoja për “këmbë të freskëta” po e shtyjnë klubin drejt një vendimi të dhimbshëm.
Në Valdebebas, bindja është se prapavija ka nevojë për energji, vazhdimësi dhe më pak pasiguri mjekësore. Prandaj, emrat e parë që po përmenden janë Carvajal dhe Alaba.
Real Madridi prej muajsh po vëzhgon mbrojtës me përvojë. Prioriteti është të afrojë lojtarë që mund ta përballojnë një sezon të plotë pa dëmtime të shpeshta.