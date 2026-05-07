Real Madridi e kishte vendosur në shitje, ylli francez lëndohet dhe do të mungojë për një vit
Sipas gazetarit Miguel Angel Diaz të COPE, Ferland Mendy rrezikon të mungojë të paktën një vit pas rikthimit të fundit të lëndimit, me raportimin që thotë se problemi është më serioz sesa u mendua fillimisht.
Mbrojtësi i Real Madridit u lëndua javën e kaluar në ndeshjen ndaj Espanyolit dhe në vlerësimet e para, klubi besonte se ai mund të mungonte rreth pesë muaj pas ndërhyrjes kirurgjikale.
Megjithatë, raporti i fundit e zgjat ndjeshëm këtë afat, duke bërë të ditur se bëhet fjalë për një këputje të tendinit dhe ndarje të kockës.
Nëse konfirmohet mungesa njëvjeçare, Mendy nuk do të rikthehej deri në fazën e fundit të sezonit 2026/27 – një goditje tjetër e rëndë për një futbollist që ka vuajtur shpesh nga lëndimet gjatë sezoneve të fundit.
Ky zhvillim e bën gjithashtu të pamundur një largim gjatë verës, pavarësisht spekulimeve të mëhershme për të ardhmen e tij. Mendy ka kontratë me Real Madridin deri në vitin 2028, ndaj prioriteti i klubit tani është operacioni dhe procesi i rikuperimit.
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2026
Mendy përndryshe ishte në listën e shitjeve te gjiganti madrilen, pranë bashkëkombësit Edouardo Camavinga, si dhe lojtarët si Dani Ceballos e David Alaba./Telegrafi/