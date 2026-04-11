Real Madridi dëshiron ta aktivizojë klauzolën sekrete të yllit gjerman
Tregu i transferimeve është sërish në trazirë, pasi nga Gjermania vijnë lajme që prekin drejtpërdrejt një nga emrat kyç të mbrojtjes në futbollin evropian.
Nico Schlotterbeck, i cili së fundmi rinovoi kontratën me Borussia Dortmund deri në vitin 2031, dukej se kishte mbyllur çdo mundësi për një largim në afat të shkurtër.
Megjithatë, një klauzolë pak e njohur në kontratën e tij të re ka ndryshuar plotësisht situatën. Mes klubeve që mund të përfitojnë nga kjo dispozitë e veçantë është edhe Real Madridi, duke e rikthyer mbrojtësin gjerman në listën e objektivave kryesorë.
Fillimisht, zgjatja e kontratës së Schlotterbeck u pa si një lëvizje vendimtare nga Borussia Dortmund për të siguruar kapitenin e saj. Në moshën 26-vjeçare, ai është konsoliduar si një shtyllë e mbrojtjes së ekipit, i njohur për forcën fizike, shpërndarjen e topit dhe lidershipin në prapavijë.
Rinovimi deri në vitin 2031 forcoi idenë e vazhdimësisë, sidomos në një klub që vitet e fundit ka parë largimin e shumë talenteve drejt gjigantëve të tjerë evropianë. Megjithatë, zbulimi i kësaj klauzole specifike e ka ndryshuar narrativën në një drejtim të papritur.
Sipas raportimeve, kontrata përfshin një kusht që do të lejonte largimin e tij për një shumë mes 50 dhe 60 milionë eurosh, por vetëm drejt një grupi të përzgjedhur klubesh elitare. Këto lloj klauzolash, gjithnjë e më të zakonshme në negociatat e nivelit të lartë, synojnë të balancojnë interesat e lojtarit dhe klubit.
Schlotterbeck përshtatet me profilin e kërkuar në “Santiago Bernabeu”. Një mbrojtës qendror me aftësi të mira me topin, i aftë të luajë në një linjë të avancuar të mbrojtjes dhe me eksperiencë në garat evropiane./Telegrafi/