Reagon edhe Kremlini, pas humbjes së zgjedhjeve nga aleati i Rusisë, Viktor Orban, në Hungari
Kremlini ka dhënë përgjigjen e parë për humbjen e aleatit të hershëm të Rusisë, Viktor Orban, duke thënë se Moska pret të ruajë marrëdhëniet e saj me Hungarinë, sipas mediave shtetërore ruse.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, pranoi se populli i Hungarisë kishte bërë zgjedhjen e tij dhe Rusia e respektoi vendimin, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Peskov shtoi se Rusia do të presë për të parë se çfarë do të bëjë qeveria e Peter Magyar pasi të shpallë fitoren, duke shtuar se Kremlini nuk beson se zgjedhjet do të ndikojnë në konfliktin Rusi-Ukrainë.
Zëdhënësi tha se Rusia dëshiron të ndërtojë marrëdhënie të mira me Hungarinë dhe vendet e tjera evropiane.
Kujtojmë se qeveria e Viktor Orbanit ishte parë kryesisht si duke bërë urdhrat e Rusisë në BE dhe kishte bllokuar një kredi pa interes prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën, ndërsa ajo vazhdonte të përpiqej të frenonte pushtimin e Moskës.
Hungaria gjithashtu ka vazhduar të blejë gaz dhe naftë nga Rusia pavarësisht luftës së Moskës me fqinjin e saj.
Orban konsiderohej si udhëheqësi evropian më i afërt me presidentin rus Vladimir Putin, i cili nisi në vitin 2022 atë që ai e quajti një "operacion ushtarak special" kundër Kievit.
Megjithatë, deri më tani, nuk ka pasur asnjë reagim të drejtpërdrejtë nga Putini.
Reagimi i Kremlinit vjen në të njëjtën kohë me reagimin e një tjetër udhëheqësi botëror që mbështeti Viktor Orbanin dhe i cili e ka përgëzuar Peter Magyarin për fitoren e tij.
Kryeministri çek Andrej Babis premtoi bashkëpunim, duke thënë: "Përballja me një kundërshtar kaq të fortë si Viktor Orbani nuk ka qenë kurrë e lehtë, megjithatë ai fitoi besimin e shumicës së hungarezëve dhe mbart shpresa dhe pritje të mëdha”.
Përpara fitores së Magyar, Babis vlerësoi Orbanin dhe tha se ai "gjithmonë ka luftuar për një Evropë më të fortë".
Pas fitores së tij mahnitëse të dielën, Peter Magyar tha në një tubim se "Hungaria dëshiron të jetë përsëri një vend evropian".
Por, ndërsa ai tani është gati të udhëheqë një supershumicë pasi rrëzoi Viktor Orban, Magyar dikur ishte aleat i kryeministrit në largim.
Ai është zotuar të godasë korrupsionin, të zhbllokojë miliarda euro nga fondet e ngrira të BE-së dhe të tatojë më të pasurit.