RDM: Identifikimi i fajtorëve në Gostivar nuk duhet ta amnistojë sistemin që lejoi katastrofën
Ripërtëritja Demokratike e Maqedonisë (RDM) thekson se identifikimi i autorëve specifikë të ndotjes së ujit në Gostivar është një hap i nevojshëm, por i pamjaftueshëm.
Ky skandal nuk duhet të mbyllet vetëm me përgjegjësi individuale, sepse fajtori i vërtetë është një sistem plotësisht jofunksional.
Nga atje thonë se klientelizmi dhe paaftësia në institucione kanë krijuar një mjedis në të cilin shëndeti publik është vazhdimisht i rrezikuar.
Faji individual nuk duhet të shërbejë si alibi për neglizhencën institucionale./Telegrafi/
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