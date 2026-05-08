Rave - Marcel Dettmann
Detajet
Data: 15–16 maj 2026
Koha: 22:00 - 07:00
Vendndodhja: AMC Hall
RAVE rikthehet në Prishtinë me një natë të muzikës elektronike ku do të performojnë Marcel Dettmann, Elli Acula, George Adi dhe Uran B.
Eventi organizohet nga Rave Travel dhe konsiderohet një nga ngjarjet më të njohura të muzikës elektronike në vend, duke bashkuar skenën lokale me artistë ndërkombëtarë.
Programi përfshin:
- Performanca techno dhe elektronikë
- Marcel Dettmann
- Elli Acula
- George Adi
- Uran B
Arsyet pse duhet të merrni pjesë
- Përvojë live me artistë ndërkombëtarë të muzikës elektronike
- Atmosferë nightlife dhe kulturë underground në Prishtinë
- Mundësi për networking me komunitetin kreativ dhe artistik
- Event që lidh skenën lokale me atë ndërkombëtare
- Përjetim i kulturës bashkëkohore techno dhe urbane
Informatat tjera për biletat, pjesëmarrësit etj.
Çmimi i biletës: 15 euro
Biletat mund të blihen online dhe fizikisht përmes Rave Travel.
Eventi është +18 dhe kapaciteti është rreth 850 persona. Lokacioni ofron parking.
Kontakt:
- +383 49 123 345
- 049 759 859
- info@rave-travel.com