Rasti tragjik në Rosoman, policia ka ndaluar të dyshuarin
Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se është arrestuar një banor 27-vjeçar i Rosomanit, i cili dyshohet se këtë mëngjes vrau nënën e tij.
Nga MPB thonë se personi ka pranuar se ka kryer vrasjen.
“Më 30.03.2026, punonjës të policisë nga Stacioni Policor i Kavadarit arrestuan I.R. (27) nga Rosomani. Në Departamenti i Policisë në Veles, ai vetë deklaroi se këtë mëngjes rreth orës 07:30, në shtëpinë e familjes, me përdorim të një objekti të mprehtë i shkaktoi plagë prerëse nënës së tij 54-vjeçare, e cila vdiq nga plagët e marra.
Vdekjen e konstatoi një mjek nga Ndihma e Shpejtë e Kavadarit. Hetimin në vendngjarje po e kryen prokurori publik nga Prokuroria Themelore e Kavadarit dhe një ekip hetues nga SPB-Kavadar”, thonë nga MPB./Telegrafi/