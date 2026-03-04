Rasti tragjik me nënën dhe vajzën në Shkup, Prokuroria kërkoi paraburgim 48 orë për të dyshuarin kryesor
Prokuroria Themelore Publike në Shkup ka kërkuar masën e paraburgimit afatshkurtër prej 48 orësh për të dyshuarin kryesor në rastin e vdekjes së nënës dhe vajzës së saj në Karposh, ndërsa Gjykata Themelore Penale e ka pranuar propozimin.
Masa është caktuar për sigurimin e provave, pasi ndaj tij ekzistojnë dyshime për veprat penale lëndim trupor, rrezikim të sigurisë dhe shtytje e ndihmë në vetëvrasje, sqaruan nga Prokuroria.
Ngjarja ndodhi më 2 mars, kur nëna dhe vajza e saj gjashtëvjeçare humbën jetën pas rënies nga një ndërtesë në Karposh.
Ndaj bashkëshortit të viktimës, më herët janë regjistruar dhjetë kallëzime penale për vepra nga fusha e krimit të dhunshëm, kundër pronës dhe trafikimit të paligjshëm të drogës.
Ministri i Brendshëm, Pançe Toshkovski, deklaroi se para ngjarjes kishte pasur një konflikt mes bashkëshortëve, ndërsa njoftoi se ndaj bashkëshortit do të ngrihen padi penale me procedurë të shpejtë.