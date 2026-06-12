Rasti në Lipjan, i vetëplagosuri është dërguar për tretman në QKUK
Policia e Kosovës ka dhënë detaje lidhur me rastin e së enjtes në mbrëmje në Lipjan, ku një person është vetëplagosur.
Rasti ka ndodhur në ora 22:00.
“Është raportuar se një person është vet-plagosur me armë zjarri. I dyshuari është dërguar për trajtim mjekësor në QKUK”, thuhet në raport.
Lidhur me rastin është sekuestruar një pistoletë.
Në konsultim me prokurorin është iniciuar rasti dhe vazhdon të trajtohet në gjendje të lirë. /Telegrafi/
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