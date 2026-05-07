Rast i rëndë në Ferizaj, vdes foshnja pasi u lind në tualetin e emergjencës
Një grua ka linduar foshnjën e saj në tualetin e emergjencës në Ferizaj.
Lajmi e konfirmoi për Telegrafin, zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli.
Sipas tij, foshnja ndodhej në gjendje të rëndë shëndetësore dhe ka ndërruar jetë pas pak kohe.
“Vrasje e foshnjës gjatë lindjes. Rr. Ramadan Rexhepi , 05.05.2025 - 19:45. E dyshuara femër k- shqiptare, raportohet se në tualetin e Emergjencës kishte lindur foshnjën e saj. Foshnja ndodhej në gjendje të rëndë shëndetësore dhe ka ndërruar jetë pas pak kohe”, ka thënë Veseli.
Siç tha ai me vendim të prokurorit foshnja është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për obduksion, për procedura të mëtjeshme hetimore.
“Derisa e dyshuara ndodhet në spitalin e Gjinekologjisë Ferizaj, për shkak të gjendjes së saj shëndetësore”, ka thënë ndër të tjera Veseli.
Edhe zëdhënësja e Prokurorisë Themelore në Ferizaj, Vjosa Baftiu ka bërë të ditur se janë duke u marrë me rastin.
“Ju njoftoj që me vendim të Prokurorit të Shtetit, trupi i pajetë i foshnjës është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Prokuroria është njoftuar për rastin dhe janë duke u ndërmarr veprimet e nevojshme hetimore. Rasti është hapur në drejtim të veprës penale "Vrasja e foshnjës gjatë lindjes" nga neni 176 te Kodit Penal të Republikës së Kosovës”, ka thënë Baftiu. /Telegrafi/