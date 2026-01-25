Raportohet edhe për të vdekur ndërsa stuhia dimërore përfshin pjesën më të madhe të SHBA-së
Të paktën dy persona kanë vdekur ndërsa një stuhi masive dimërore përfshiu pjesën më të madhe të vendit këtë fundjavë, duke shkaktuar rënie të temperaturave dhe kushte të rrezikshme udhëtimi.
Departamenti i Shëndetësisë i Luizianës (LDH) tha se dy burra vdiqën për shkak të hipotermisë, me vdekjet e tyre që u konfirmuan si të lidhura me stuhinë.
Ndërkohë, kryetari i bashkisë së qytetit të Nju Jorkut, Zohran Mamdani, raportoi gjithashtu pesë vdekje në New York City të shtunën mes motit të dimrit, megjithëse tha se ishte shumë herët për të konfirmuar shkakun e vdekjes së tyre.
Kushtet e motit thuhet se sollën “shi të ngrirë” dhe borë të madhe në disa pjesë, duke shkaktuar ndërprerje të përhapura të energjisë elektrike, anulime fluturimesh dhe udhëtime të rrezikshme, ndërsa parashikuesit paralajmëruan se i ftohti i rrezikshëm do të vazhdonte pasi të mbaronin reshjet.
Shërbimi Kombëtar i Motit (NWS) paralajmëroi se bora, breshëri dhe shiu i ngrirë do të vazhdonin deri të hënën në pjesë të mëdha të vendit.
E meteorologia e NWS, Allison Santorelli, i tha Associated Press se stuhia ishte "kaq e përhapur", duke prekur zona të shumta, duke përshkruar një hapësirë prej afërsisht 2,000 miljesh.
Të dielën në mëngjes, rreth 213 milionë njerëz ishin nën një formë alarmi për motin e dimrit, me ndërprerje të energjisë që tejkalonin 870,000 klientë dhe që po rritej.
Përveç kësaj, më shumë se 10,000 fluturime u anuluan të dielën dhe 8,000 të tjera u vonuan, duke ndikuar në qendrat kryesore në Filadelfia, Uashington, Raleigh-Durham, Nju Jork dhe Nju Xhersi, sipas të dhënave të FlightAware të cituara nga AP. /Telegrafi/