Stuhia në SHBA lë 850,000 klientë pa energji elektrike, anulohen 10,000 fluturime
Më shumë se 850,000 klientë në SHBA deri në perëndim të Nju Meksikos mbetën pa energji elektrike dhe mbi 10,000 fluturime u anuluan të dielën gjatë një stuhie masive dimërore që paralizoi shtetet lindore dhe jugore me reshje të dendura dëbore dhe akulli.
Ndërsa bora, shiu i ngrirë dhe temperaturat e rrezikshme të ftohta përfshinë dy të tretat lindore të vendit të dielën, numri i ndërprerjeve të energjisë vazhdoi të rritej.
Që nga ora 10:47 e mëngjesit EST të dielën, më shumë se 850,000 klientë amerikanë mbetën pa energji elektrike, sipas PowerOutage.us, me të paktën 290,000 në Tennessee dhe mbi 100,000 në Mississipi, Texas dhe Louisiana.
Shtete të tjera të prekura përfshinin Kentucky, Georgia, Virginia dhe Alabama.
🇺🇸 A massive winter storm heads towards the northeast United States after sweeping across much of the country, threatening tens of millions of Americans with blackouts, transportation chaos and bone-chilling cold.
➡️ https://t.co/wLHApcwF5t pic.twitter.com/dghgD1su4X
— AFP News Agency (@AFP) January 25, 2026
Më shumë se 10,200 fluturime në SHBA të planifikuara për të dielën u anuluan, sipas faqes së internetit të ndjekjes së fluturimeve FlightAware. Mbi 4,000 fluturime u anuluan të shtunën.
Aeroporti Kombëtar Ronald Reagan i Uashingtonit tha se linjat ajrore kishin anuluar të gjitha fluturimet në aeroport të dielën.
IN PICTURES: US storm leaves 160,000 without power, forces thousands of flight cancellations
📷 : Reuters
Read more: https://t.co/ZJEoFEVf9U#GeoNews pic.twitter.com/gQvbsGjM7q
— Geo English (@geonews_english) January 25, 2026
Meteorologët parashikuan "temperatura shumë të ftohta dhe erëra të rrezikshme të ftohta" nga fushat jugore në Verilindje pas stuhisë, duke sjellë "ndikime të zgjatura të rrezikshme në udhëtime dhe infrastrukturë".
🚨 A powerful Winter Storm Fern — is sweeping across much of the United States, stretching from the Deep South (Texas, Mississippi, Louisiana) to New England
The strongest snowstorm in a decade
- 130,000+ homes without power
- 12,000 flights canceled#England #usa #snowstorm pic.twitter.com/rUpdcmFBQb
— GlobeUpdate (@Globupdate) January 25, 2026
Duke i quajtur stuhitë "historike", Presidenti Donald Trump miratoi të shtunën deklaratat federale të katastrofave të emergjencës në Karolinën e Jugut, Virxhinia, Tenesi, Georgia, Karolinën e Veriut, Merilend, Arkansas, Kentucky, Luiziana, Misisipi, Indiana dhe Virxhinian Perëndimore.
"Ne do të vazhdojmë të monitorojmë dhe të qëndrojmë në kontakt me të gjitha shtetet në rrugën e kësaj stuhie. Qëndroni të sigurt dhe ngrohtë", shkroi Trump në një postim në Truth Social. /Telegrafi/