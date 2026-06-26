Raport: Al mund të bëhet armë e fuqishme për kriminelët
Inteligjenca Artificiale (IA) po bëhet me shpejtësi mjaft e fuqishme për të rritur ndjeshëm aftësitë e kriminelëve, grupeve terroriste dhe shteteve armiqësore, përveç nëse qeveritë dhe kompanitë e teknologjisë forcojnë masat e sigurisë, thuhet në raportin e ri të publikuar nga Qendra e Universitetit të Cambridge për Studimin e Rrezikut Ekzistencial (CSER).
Raporti paralajmëron se sistemet gjithnjë e më të afta të Al mund t'i bëjnë sulmet e sofistikuara kibernetike më të lira, më të shpejta dhe të aksesueshme për një gamë shumë më të gjerë aktorësh keqdashës, duke përshpejtuar gjithashtu dezinformimin në internet, mashtrimin, kërcënimet biologjike dhe kimike dhe përdorimin ushtarak të armëve autonome.
Paralajmërimi vjen pasi konkurrenca midis zhvilluesve kryesorë të Al ka prodhuar një gjeneratë të re të të ashtuquajturave modele të Al "kufitare", duke nxitur qeveritë dhe agjencitë e inteligjencës në mbarë botën të rivlerësojnë implikimet e sigurisë kombëtare të teknologjisë.
Raporti vjen në një kohë kur kompanitë, përfshirë OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Meta dhe xAI po lëshojnë modele të mëdha gjuhësore gjithnjë e më të avancuara të afta për të arsyetuar, për të shkruar softuer, për të kryer kërkime shkencore dhe për të përfunduar detyra komplekse me mbikëqyrje minimale njerëzore.
Ndryshe nga sistemet e mëparshme të Al të krijuara kryesisht për të gjeneruar tekst, modelet e sotme kufitare mund të shkruajnë dhe korrigjojnë kodin kompjuterik, të analizojnë grupe të gjera të dhënash, të shfletojnë internetin, të përdorin mjete dixhitale, të planifikojnë flukse pune me shumë hapa dhe të bashkëpunojnë me përdoruesit në projekte të gjata.
Këto përparime pritet të transformojnë industritë duke filluar nga kujdesi shëndetësor dhe arsimi në inxhinieri dhe kërkime shkencore. Al tashmë po i ndihmon studiuesit të përshpejtojnë zbulimin e ilaçeve, të përmirësojnë produktivitetin dhe të automatizojnë detyrat që kërkojnë kohë.
Por, të njëjtat aftësi që premtojnë përfitime të mëdha ekonomike dhe shkencore mund të ulin barrierat për përdorim me qëllim të keq. /AA/