Ramabaja për kandidatin e VV-së, Hekuran Gashin: Përfaqësim dinjitoz, profesional dhe atdhetar
Analisti Sadri Ramabaja ka publikuar një postim në Facebook për kandidatin për deputet nga Lëvizja Vetëvendosje, Hekuran Gashi, duke e vlerësuar atë si “ekonomist të gjeneratës së re” dhe duke theksuar, sipas tij, përvojën profesionale në hartimin e politikave ekonomike, si dhe trashëgiminë familjare të lidhur me sakrificën për Kosovën.
Në postimin e tij, Ramabaja ka shkruar se kandidatura e Gashit “paraqet një vlerë të veçantë” për Lëvizjen Vetëvendosje dhe institucionet e vendit.
“Në kohën kur Kosova ka nevojë për përfaqësues që bashkojnë profesionalizmin, integritetin dhe përkushtimin kombëtar, kandidatura e Hekuran Gashit për deputet në Legjislaturën e XI paraqet një vlerë të veçantë për Lëvizjen Vetëvendosje dhe për institucionet e vendit”, ka shkruar Ramabaja.
Ai ka përmendur se Gashi është i lindur dhe i rritur në Prishtinë dhe se aktualisht mban pozitën e drejtorit të Departamentit të Politikave Ekonomike në Ministrinë e Financave, duke thënë se ka qenë pjesë e hartimit dhe zbatimit të politikave që synojnë stabilitet fiskal dhe zhvillim të qëndrueshëm.
“Si Drejtor i Departamentit të Politikave Ekonomike në Ministrinë e Financave, ai ka qenë pjesë e hartimit dhe zbatimit të politikave që synojnë forcimin e stabilitetit fiskal, zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm dhe orientimin strategjik të ekonomisë së Kosovës”, ka shkruar ai.
Ramabaja ka theksuar po ashtu se Gashi ka përvojë si në sektorin privat ashtu edhe në atë publik, ndërsa ka përmendur edhe formimin akademik të tij në ekonomi dhe politika publike, si dhe studimet master në analitikë të të dhënave.
“Formimi i tij akademik është po aq mbresëlënës… ka diplomuar… në Ekonomi dhe Politika Publike… ndërsa… ka përfunduar studimet master në Analitikë të të Dhënave”, ka shkruar Ramabaja.
Në postim, Ramabaja ka përmendur edhe familjen e Gashit, duke shkruar se ai është “biri i të ndjerit Prof. Dr. Hamdi Gashi”, të cilin e ka përshkruar si intelektual dhe veprimtar që “ra dëshmor për lirinë e Kosovës në vitin 1999”.
“Është biri i të ndjerit Prof. Dr. Hamdi Gashi… që ra dëshmor për lirinë e Kosovës në vitin 1999”, ka shkruar Ramabaja, duke shtuar se, sipas tij, kjo trashëgimi përbën një “përgjegjësi të madhe morale” për shërbim ndaj vendit.
Në fund, ai ka bërë thirrje për mbështetje për Gashin, duke e lidhur atë me përfaqësim profesional dhe vizion shtetformues.
“Mbështetja për Hekuran Gashin është mbështetje për një përfaqësim dinjitoz, profesional dhe atdhetar; për një brez që synon ta çojë Kosovën përpara me dije, integritet dhe vizion shtetformues”, ka shkruar Ramabaja.