Rama: Serbia nuk është e gatshme të pranojë realitetin se nuk ekziston më diçka që quhet Kosovë dhe Metohi, por Republika e Kosovës
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, tha sot në një intervistë për Euronews se Serbia është më përgjegjësja për situatën në lidhje me dialogun me Kosovën, sepse, siç vlerësoi ai, nuk është e gatshme të pranojë realitetin se "nuk ka më diçka që quhet “Kosovë dhe Metohi, por vetëm Republika e Kosovës".
"Serbia është më përgjegjësja për situatën që kemi në dialog, sepse nuk është e gatshme të pranojë realitetin, dhe realiteti ka ndryshuar. Nuk ka më diçka që quhet Kosovë dhe Metohi, ekziston Republika e Kosovës", tha Rama, transmeton Telegrafi.
Kur u pyet për faktin se pesë vende të Bashkimit Evropian nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, kryeministri i Shqipërisë u përgjigj se pesë nga 27 janë ende një numër i vogël dhe tregojnë se shumica dërrmuese e ka njohur realitetin.
"Kjo nuk ka të bëjë me dobësinë. Ka të bëjë me pranimin e faktit se realiteti ka ndryshuar. Ashtu si të gjithë popujt e tjerë të ish-Jugosllavisë gjetën rrugën e tyre dhe u bënë të pavarur, edhe shqiptarët patën të drejtën e vetëvendosjes. Sigurisht, me bashkëpunim të mirë dhe një marrëdhënie harmonike me pakicën. Sot, shqiptarët nuk janë më pakicë në Serbi, por serbët janë pakicë në Kosovë", tha Rama.
Ai theksoi se në fund të fundit është se Serbia është vendi më i madh në rajon dhe se ka rolin dhe historinë e vet për t'u marrë me të.
"Sipas mendimit tim, dhe e thashë këtë në Beograd, sa më shpejt Serbia të përballet me realitetin se ekziston një realitet i ri, aq më mirë do të jetë", tha Rama. /Telegrafi/