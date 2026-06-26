"Rama jep dorëheqje në 2030", reagon sërish kryeministri i Shqipërisë
Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale, ku ka ironizuar kërkesat për dorëheqjen e tij.
Rama përmes një postimi në rrjetin social në Facebook ka shkruar se i është përgjigjur një mesazhi anonim që i kërkonte largimin nga detyra, duke e kthyer reagimin në një “manifest” të dorëheqjes.
"Mirëmëngjes, dhe me kërkesën e mëposhtme për dorëheqje nga një numër i panjohur, të cilën e mirëkuptoj plotësisht duke e pranuar përulësisht, ju uroj një ditë të qetë. Është ndoshta fjala më e konsumuar në lëmin virtual, ndaj po ta risjell edhe unë si 'Millennials' me shpresën që "Gen Z" nuk do më denigrojë me komente".
Tutje në Rama se tha se: "Para se të vijoj po ju them, (me lehtësinë e një barre që nuk e kam mbi supe, bashkë me +800K vota) se qeverisjen e mundon më së shumti fodullëku dhe shkenca e gjithologjisë, por kjo meriton një hapësirë më të zgjeruar filozofike për diskutim. Tani lexomë (nëse mundeni dhe natyrisht nëse doni). Dorëhiqu për transformimet e zonave urbane dhe rurale. Dorëhiqu për aeroportet! Dorëhiqu për turizmin që shënon shifra rekord! Dorëhiqu për negociatat që u hapen! Dorëhiqu për konferencën e tetë ndërqeveritare. Dorëhiqu për kthimin në shina të ekonomisë! Dorëhiqu që sot keni rritur pagat në thuajse të gjithë sektorët e ekonomisë. Dorëhiqu sepse sot protestohet paqësisht dhe në dritaren tënde nuk ka snajper! Dorëhiqu për transformimet në arsimin, shëndetësi, infrastrukturë dhe jo vetëm. Realiteti është bezdisës për ata që jetojnë me nostalgjinë e krizës së përhershme. Dorëhiqu, sepse e ktheve Shqipërinë në një vend që sot respektohet ndërkombëtarisht. Ose mendoje kështu: Dorëhiqu...në 2030! 🇪🇺🇦🇱 Nuk do të na duhesh atëherë, por do të kujtojmë me siguri", ka shkruar Rama në Facebook. /Telegrafi/