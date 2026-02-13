Rama publikon punimet e disa shkollave në Kukës: Investime direkte në përmirësimin e cilësisë së mësimit
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka publikuar fotografit të punimeve në shkollat “Bajram Curri”, “Avni Rrustemi” si dhe të konviktit në Kukës.
Rama përmes një postimi në rrjetin social në Facebook ka shkruar se këto investime direkte ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së mësimit për nxënësit dhe mësuesit e tyre.
“Mirëmëngjes, dhe me punën për rilindjen e shkollave “Bajram Curri”, “Avni Rustemi”, si edhe të konviktit në Kukës, investime direkte në përmirësimin e cilësisë së mësimit për nxënësit dhe mësuesit e tyre, ju uroj një ditë të mbarë”, ka shkruar Rama në Facebook. /Telegrafi/
