Rama: Ne duhet të kapim trenin e historisë, të çojmë Shqipërinë në BE
Kryeministri i Shqipërisë, njëherësh kryetar i Partia Socialiste e Shqipërisë, Edi Rama, ka theksuar nevojën për mbështetje të gjerë politike për procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian, gjatë një takimi me Asamblenë e PS-së në Durrës.
Rama deklaroi se Shqipëria ndodhet në një moment vendimtar historik dhe duhet të përshpejtojë reformat për të mos humbur, siç u shpreh ai, “derën e hapur të Europës”.
“Duhet të vrapojmë për të mos e lënë atë derë që na është hapur. Është hapur një derë që s’ka qenë kurrë hapur realisht”, tha Rama, duke kërkuar një mandat më të fortë për të çuar përpara objektivin e anëtarësimit në Bashkimi Evropian.
Ai u shpreh se procesi i integrimit është një “moment historik” për vendin dhe se Partia Socialiste duhet të marrë përgjegjësinë për ta finalizuar këtë proces.
Sipas tij, Shqipëria duhet të mbetet e fokusuar në përmbushjen e detyrimeve që dalin nga negociatat me BE-në, duke theksuar se vendi ka arritur të përshpejtojë disa faza të procesit të hapjes së kapitujve.
Rama e krahasoi procesin e anëtarësimit me një strukturë me dy nivele vendimmarrjeje në BE, ku një nivel merret me vlerësimin teknik të reformave dhe tjetri me vendimin politik të shteteve anëtare.
Ai shtoi se procesi i negociatave është në fazë të avancuar dhe se, sipas tij, rezultatet pritet të bëhen të qarta në muajt e ardhshëm.
Kryeministri iu përgjigj edhe kritikave të opozitës, duke i cilësuar ato si spekulime politike dhe duke theksuar se procesi i integrimit po ecën normalisht në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë.
“Është vetëm proces. Kjo është!”, u shpreh Rama.