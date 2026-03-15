Rama: Kurrë s’kam dashur të ndërhyjë në politikën e Kosovës, më është dukur qesharake kur kanë tentuar të ndërhyjnë në Shqipëri
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka theksuar se nuk ka asnjë rol apo pozicion në politikën e Kosovës dhe se përpjekjet për ndërhyrje nga politikanët kosovarë në Shqipëri i janë dukur qesharake.
Deklarata u bë gjatë episodit të 10-të të sezonit të gjashtë të podkastit “Flasim” me profesor Arjan Gjonçaj.
“Unë s’kam fare pozicion atje në Kosovë. Nuk kam dashur kurrë të ndërhyj në punët e tyre. Më është dukur qesharake kur kanë tentuar të ndërhyjnë këtu. Po tani sikur s’po e bëjnë më se e morën mësimin. Pjesa tjetër është thjesht nevojë për të qenë të drejtë dhe për të qenë vetja”, tha Rama.
Rama komentoi gjithashtu lidhur me mbështetjen financiare për komandantët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), që po gjykohen në Hagë.
Ai tha se nuk e kishte trajtuar çështjen drejtpërdrejt me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, nga frika se mund t’u rëndonte pozicionin politik.
“Nuk e kam diskutuar këtë gjë nga afër me Albinin, por besoj që nuk është bërë për arsye politike. Ai ndoshta ka pasur frikë ta bëjë këtë për të mos rënduar pozicionin e tyre, sepse pozicioni i tij në raport me BE-në dhe SHBA-të nuk është i lehtë,” tha Rama.
Ai shtoi se Shqipëria ka dhënë më shumë ndihmë financiare dhe mbështetje për ekspertët dhe specialistët e nevojshëm për mbrojtjen e të akuzuarve, ndërkohë që pozicioni i Kurtit ka qenë haptazi kundër tribunaleve ndërkombëtare.