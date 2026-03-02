Raiffeisen Tech Kosova vazhdon të forcojë pozicionin si qendër kyçe teknologjike për RBI Group
Raiffeisen Tech Kosovë, një kompani vendore e teknologjisë që punëson rreth 150 ekspertë dhe specialistë, vazhdon të zgjerojë pozicionin e saj si partneri kryesor teknologjik i Grupit Raiffeisen Bank International (RBI).
Kompania ofron shërbime të inxhinierisë së softuerit, analizës së të dhënave, zhvillimeve softuerike me low-code, si dhe shërbime të sigurisë kibernetike dhe informacionit, duke mbështetur transformimin dixhital dhe operacionet e përditshme bankare të RBI-së.
Për më tepër, Raiffeisen Tech Kosovë po punon aktivisht në projekte të ndryshme të inteligjencësartificiale për të avancuar më tej inovacionin bankar dhe përvojën e klientëve.
E ndërtuar mbi ekspertizën e fortë në fushën bankare dhe praktikat moderne të inxhinierisë - duke përfshirë metodologjitë agile, arkitekturën cloud-native, ekosistemet API, testimin automatik dhe një qasje të integruar të sigurisë Raiffeisen Tech Kosovë kombinon talentin lokal me standardet ndërkombëtare për të dizajnuar, ndërtuar dhe operuar zgjidhje të sigurta dhe të qëndrueshme për Grupin RBI.
Zhvendosja Strategjike në Hapësira Moderne dhe Bashkëpunuese
Nga janari 2026, Raiffeisen Tech Kosovë u zhvendos në zyra të reja të pajisura brenda ndërtesës së Raiffeisen Bank Kosovë. Ky hap ofron hapësira bashkëkohore dhe fleksibile për punë, të dizajnuara për të përshpejtuar realizimin e projekteve, për tëpërmirësuar bashkëpunimin dhe për të forcuar qëndrueshmërinë operacionale.
“Kjo hapësirë është më shumë se një zyrë - është platforma që nxit ndikimin që synojmë të krijojmë brenda grupit tonë,” tha Besim Karaqa, Drejtor i Përgjithshëm i Raiffeisen Tech Kosovë.
“Me një ambient pune të dizajnuar për të fuqizuar njerëzit tanë, po krijojmë impulsin përinovacion më të shpejtë, bashkëpunim më të thellë dhe një prezencë edhe më të fortë brenda grupit RBI. Duke investuar në ekipet tona dhe mjedisin e tyre, po i mundësojmë atyre të mendojnë më gjerë, të veprojnë më guximshëm dhe të formësojnë të ardhmen e zgjidhjeve të sigurta dhe inteligjente.”
Zyrat e reja përfshijnë hapësira moderne të dizajnuara për të mbështetur ekipe ndërfunksionale, me tavolina fleksibile dhe ambiente pune hibride që përshtaten me modelet aktuale të punës. Ato përfshijnë dhoma takimesh dhe infrastrukturë të sigurt për video-konferenca, që mundësojnë bashkëpunim të pandërprerë me qendrat e tjera teknologjike të Raiffeisen, si dhe “kabina teknologjike” që ofrojnë ambiente të qeta për takime.
Zyrat janë të pajisura me infrastrukturë të avancuar rrjeti dhe sigurie në nivelndërmarrjeje, që përmbush kërkesat e përputhshmërisë dhe operacionale të bankës, duke rritur qëndrueshmërinë operacionale dhe përputhshmërinë përmes shfrytëzimit të ambienteve të sigurta dhe kapaciteteve teknike të bankës. Për më tepër, punonjësit kanë akses në zona kuzhine, përveç shërbimeve që ofrohen në kantinën kryesore.
“Zyrat tona të reja përbëjnë një hap të rëndësishëm përpara për ne si kompani” tha Egzonita Sylejmani, zhvilluese softuerike në Raiffeisen Tech Kosovo.
“Mjedisi modern,hapësirat më të ndriçuara dhe kushtet e përmirësuara të punës kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në motivimin dhe produktivitetin tonë. Një hapësirë pune e mirëorganizuardhe komode krijon energji pozitive, nxit bashkëpunimin dhe e bën çdo ditë pune më të këndshme për ne.”
"Si person që kam luajtur një rol kyç në formësimin e strukturës dhe atmosferës së përgjithshme të zyrës sonë të re, kam pasur një objektiv të qartë: të krijoj një mjedis që nxit bashkëpunimin, inovacionin dhe një ndjenjë të fortë përkatësie. Fokusi nuk ishte vetëm te funksionaliteti, por te dizajnimi i një hapësire që reflekton kulturën tonë dhe mbështet performancë të lartë.
Nga hapësirat bashkëpunuese të konceptuara me kujdes që forcojnë punën në ekip, deri te ambientet e dedikuara që mundësojnë fokus dhe produktivitet, çdo element është harmonizuar qëllimisht me qasjen tonë që vendos njerëzit në qendër. Zyra është konceptuar si më shumë se një vend pune — është një investim strategjik në ekipet tona, kulturën tonë dhe rritjen tonë afatgjatë.
Sot, jemi krenarë të shohim që kjo hapësirë është përqafuar dhe shijohet realisht nga kolegët tanë. Ajo përfaqëson atë që jemi si organizatë — vizionarë, gjithëpërfshirës dhe të përkushtuar për të krijuar një mjedis frymëzues ku njerëzit tanë mund të zhvillohen dhe të arrijnë potencialin e tyre maksimal. tha Drenusha Shehu, General Manager Operations
Vizioni Përpara
Me një ambient pune të forcuar dhe një ekip prej rreth 150 profesionistësh - përfshirëmbi 60 zhvillues softuerësh, 48 inxhinierë dhe analistë të të dhënave, si dhe 35 inxhinierë dhe specialistë të sigurisë së informacionit dhe kibernetikës - RaiffeisenTech Kosovë shënoi një rritje prej gati 20% të numrit të punonjësve në vitin 2025. Kjo rritje e pozicionon kompaninë në mënyrë të favorshme për të përshpejtuar modernizimine shërbimeve bankare dhe për të kontribuar në agjendën teknologjike të Grupit Raiffeisen. Raiffeisen Tech Kosovë është gjithashtu krenar që bashkëdrejton programeme Raiffeisen Bank Kosovë, si programi ‘RISE’ (Raiffeisen Internship and Scholarshipfor Engineers), i dedikuar për mbështetjen dhe zhvillimin e studentëve në fushën eteknologjisë së informacionit.
Faza e aplikimeve sapo është mbyllur dhe tani jemi në proces të përzgjedhjes së disa prej studentëve më të mirë për programin tonë tëpraktikës.
Për më shumë informacion mbi zhvillimet, mundësitë e karrierës dhe lajmet e Raiffeisen Tech Kosovë, vizitoni: Raiffeisen Tech Kosovo LinkedIn