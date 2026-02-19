Rafineria e naftës në flakë, ndërsa qindra dronë ukrainas godasin Rusinë
Zyrtarët rusë thanë se dronët ukrainas goditën një objekt nafte gjatë natës, duke ndezur një zjarr në një rezervuar magazinimi në një rafineri qindra kilometra larg Moskës.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha të enjten se mbrojtja e saj ajrore kishte kapur dhe shkatërruar 113 dronë ukrainas gjatë natës.
Disa prej tyre, thanë zyrtarët, kishin për qëllim objektivat energjetike, transmeton Telegrafi.
Një sulm me dron goditi një rafineri nafte në Velikiye Luki, rreth 500 kilometra në perëndim të Moskës, duke shkaktuar një flakë në një rezervuar magazinimi nafte, tha guvernatori rajonal Mikhail Vedernikov.
Zjarri u vu nën kontroll dhe nuk pati të lënduar të raportuar midis civilëve ose stafit të rafinerisë.
"Rrjetat mbrojtëse ishin ngritur mbi rezervuarët, por sipas raportimeve të dëshmitarëve okularë, disa dronë depërtuan, duke shkaktuar një zjarr të madh", tha një analist i OSINT për ASTRA-n. /Telegrafi/