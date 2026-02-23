Radev: Duam ta shohim Maqedoninë në BE sa më shpejt të jetë e mundur
Ish-Presidenti i Bullgarisë, Rumen Radev në një intervistë me gazetën gjermane "Berliner Zeitung" tha se hyrja e tij në politikën parlamentare ishte në përgjigje të thirrjes së qytetarëve bullgarë dhe pritjeve të tyre që Bullgaria të bëhet një shtet demokratik, modern dhe i lirë evropian, si dhe për integrimin e përshpejtuar evropian.
Në intervistën e tij, ai foli gjithashtu, ndër të tjera, për rrugën evropiane të Maqedonisë së Veriut dhe marrëdhëniet midis Sofjes dhe Shkupit.
Radev përsëriti se sipas konsensusit evropian të korrikut 2022 (propozimi francez), Maqedonia duhet të ndryshojë kushtetutën e saj dhe t'i përfshijë bullgarët në mënyrë të barabartë me popujt e tjerë në Preambulë, dhe vetëm atëherë mund të fillojnë negociatat e anëtarësimit në BE.
"Ky është një proces i vështirë, por i domosdoshëm dhe ne do të donim ta shihnim Republikën e Maqedonisë në BE sa më shpejt të jetë e mundur. Ne nuk duam kufij dhe pika kontrolli kufitare, por duam që njerëzit në të dyja anët e kufirit të jenë në gjendje të jetojnë, punojnë dhe komunikojnë së bashku lirisht", tha Radev në intervistë.
Ish-presidenti theksoi gjithashtu se Ukraina ka nevojë për mbështetjen e Bullgarisë.
"Por ka kritere të qarta për anëtarësim - kriteret e Kopenhagenit. Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë pritur për dekada dhe po kalojnë nëpër reforma të vështira. Nuk duhet t'i harrojmë ato. Nëse nxitojmë të hyjmë në Ukrainë, rrezikojmë të minojmë parimet e BE-së. Kushdo që i plotëson kriteret duhet të pranohet i pari", tha Radev./Telegrafi/