Qyteti sicilian në buzë të greminës - rrëshqitja e dheut kërcënon qindra shtëpi
Qyteti sicilian i Niscemit ndodhet sot fjalë për fjalë në buzë të një shkëmbi, pasi shirat e rrëmbyeshëm që kanë përfshirë zonën ditët e fundit kanë shkaktuar një rrëshqitje masive dheu.
Kjo fatkeqësi natyrore ka vënë në rrezik të drejtpërdrejtë shembjen e qindra banesave dhe ka krijuar frikë të madhe te banorët lokalë.
Veçanërisht e rrezikuar është qendra historike e qytetit, e cila përfshin rreth 880 ndërtesa, disa prej tyre me vlerë të jashtëzakonshme kulturore dhe historike, që datojnë që nga shekulli XVII.
Autoritetet paralajmërojnë se lëvizjet e tokës vazhdojnë dhe se çdo reshje e re shiu mund ta përkeqësojë më tej situatën.
Për shkak të rrezikut të lartë, më shumë se 1500 banorë janë detyruar të evakuohen nga shtëpitë e tyre, ndërsa shumë familje janë strehuar përkohësisht në qendra emergjente ose tek të afërmit.
Qeveria lokale dhe autoritetet rajonale kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme, duke mobilizuar shërbimet e emergjencës, ekipet e mbrojtjes civile dhe ekspertët gjeologë për të vlerësuar dëmet dhe për të parandaluar një tragjedi më të madhe.
Autoritetet po punojnë për stabilizimin e terrenit dhe për monitorimin e vazhdueshëm të zonës së rrezikuar, ndërsa banorët shprehen të shqetësuar për të ardhmen e qytetit dhe trashëgimisë së tij historike. Situata mbetet kritike dhe zhvillimet e mëtejshme do të varen nga kushtet atmosferike në ditët në vijim. /Telegrafi/