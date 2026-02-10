Qyteti i Richmond me 102,000 gjoba për tejkalim shpejtësie në zona shkollore - të hyrat rreth 6.4 milionë dollarë
Qyteti i Richmond në Virxhinia ka lëshuar mbi 102,000 gjoba për tejkalim shpejtësie në zona shkollore gjatë vitit të kaluar.
Dhe me këto gjoba thuhet se janë siguruar rreth 6.4 milionë dollarë të ardhura (rreth 5.9 milionë euro).
Gjobat thuhet se u vendosën përmes kamerave të shpejtësisë, të cilat funksionojnë vetëm gjatë orëve të ardhjes dhe largimit nga shkolla.
Megjithatë, më shumë se 3 milionë dollarë nga këto gjoba mbeten ende të papaguara.
Në të ardhmen, autoritetet planifikojnë të zhvendosin disa kamera në zona që konsiderohen me rrezik më të lartë trafiku.Paralelisht, qyteti po teston edhe kamera për “shkelje të rregullave para semaforëve”, të cilat pritet të hyjnë së shpejti në funksion. /Telegrafi/
