"Qyteti i Gjelbër Njerëzor": "Safe City" të na ndihmojë në gjetjen e personave që sjellin qentë endacakë nga qytetet e tjera në Shkup
Shoqata "Qyteti i Gjelbër Njerëzor" paralajmëron për një problem me qentë që lëshohen në Shkup nga qytete të tjera.
Sipas tyre, ky problem krijon kriza artificiale dhe mund të keqpërdoret si justifikim për eutanazinë masive të kafshëve të pastreha.
"Për muaj të tërë, njoftimet për qentë që sillen në Shkup nga qytete të tjera janë shumëfishuar. Me to, po shumëfishohen edhe pamjet e pakëndshme të ndërveprimeve të padëshiruara kafshë-njeri", thotë shoqata.
Ata kujtojnë se kjo nuk është hera e parë që krijohet një problem i tillë me qëllim që të justifikohet politikisht "zgjidhja" e çështjes përmes eutanazisë.
Në deklaratë theksohet se në të kaluarën, gjatë kohës së kryetarit të bashkisë Koce Trajanovski, Higjiena Komunale ka helmuar masivisht kafshët shtëpiake të pastreha dhe shtëpiake, gjë që shkaktoi revoltë tek qytetarët.
"Nuk ka vdekje më të keqe se vdekja nga helmimi!", thekson shoqata.
"Ne kërkojmë që 'Qyteti i Sigurt' të aktivizohet menjëherë për të gjetur autorët e hedhjes së qenve në Shkup", thonë nga "Qyteti i Gjelbër Njerëzor".
Ata gjithashtu u bëjnë thirrje qytetarëve të filmojnë dhe fotografojnë raste të tilla, duke kapur qartë targat, por nga një distancë e sigurt.
Shoqata kritikon gjithashtu qeverinë aktuale në Qytetin e Shkupit, e cila, sipas tyre, ka eliminuar të gjithë aktivistët nga bordi drejtues dhe mbikëqyrës i "Lajkës" dhe i ka zëvendësuar ata me kandidatura partiake. Sipas tyre, kjo dobëson procesin e kontrollit human të kafshëve të pastreha, duke lënë vetëm drejtorin e "Lajkës" si aktivistin e vetëm me ndikim në kompani.