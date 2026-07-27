Qytetari pastron pusetat e bllokuara nga mbeturinat në rrugën “Suzi Çelebi” në Prizren
Një qytetar ka ndërmarrë iniciativë për pastrimin e pusetave të bllokuara nga mbeturinat në rrugën “Suzi Çelebi” në Prizren, me qëllim që të mundësohet rrjedhja normale e ujërave atmosferike.
Sipas tij, hedhja e mbeturinave në hapësira publike po shkakton bllokimin e pusetave, duke krijuar grumbullim të ujit gjatë reshjeve dhe duke rrezikuar depërtimin e tij në shtëpitë e banorëve të lagjes Tabak’hane.
Qytetari ka bërë thirrje për më shumë kujdes dhe përgjegjësi nga ana e bashkëqytetarëve, duke theksuar se ruajtja e pastërtisë së ambientit ndikon drejtpërdrejt në sigurinë dhe mirëqenien e komunitetit.
Problemet me pusetat e bllokuara janë vërejtur edhe në zona të tjera gjatë reshjeve, ku mbeturinat shpesh pengojnë funksionimin normal të sistemit të kullimit të ujërave. /Telegrafi/