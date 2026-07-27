Reshjet e dendura vërshojnë urën te Parku i Qytetit në Prizren
Reshjet e dendura të shiut që përfshinë pasditen e së hënës në qytetin e Prizrenit kanë shkaktuar vërshime në disa zona, ndërsa ura pranë Parkut të Qytetit është mbuluar nga uji, duke vështirësuar qarkullimin.
Si pasojë e intensitetit të reshjeve, niveli i ujit është rritur ndjeshëm, duke përfshirë urën dhe zonën përreth, ndërsa qytetarët janë këshilluar të shmangin kalimin nëpër këtë pjesë derisa situata të normalizohet.
Pamjet e siguruara nga vendi i ngjarjes tregojnë se uji ka dalë mbi sipërfaqen e urës, duke krijuar vështirësi për këmbësorët dhe pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion.
Autoritetet pritet të vlerësojnë situatën dhe të ndërmarrin masat e nevojshme për garantimin e sigurisë së qytetarëve dhe rikthimin e qarkullimit normal në këtë zonë.
Institucionet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes gjatë lëvizjes, të shmangin zonat e vërshuara dhe të ndjekin njoftimet zyrtare deri në përmirësimin e kushteve atmosferike. /Telegrafi/