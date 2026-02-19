Qyra: Ndotja e ujit ka shumë mundësi të jetë nga gërmime të thella të bëra nga një kompani
Kryetari i Komunës së Strugës, Mendi Qyra, pa zbuluar emrat e tyre, tha në seancën e jashtëzakonshme të sotme të Këshillit të Strugës se dy kompani për nxjerrjen e mineraleve kanë ndotur ujin e pijshëm në burimin Shum.
"Ne kemi vërtetuar se gërmimet e kryera nga dy kompani, gjatë viteve, janë të dukshme dhe ka shumë të ngjarë të jenë shkaku kryesor i dëmit. Ka gërmime të thella dhe dëme atje që do të jenë të vështira për t'u riparuar. Deri më tani, kemi përcaktuar se dëmi është rritur më tej, sepse nuk është marrë asgjë për të mbrojtur këtë burim natyror", tha Qyra.
Raporti i paraqitur thotë se gërmimet janë lejuar për më shumë se 10 vjet pa kritere, vetëm për përfitim material. Kishte një anomali serioze institucionale, me njërën nga kompanitë që mori leje për gërmime në këtë zonë të ndjeshme.
"Nuk është vendosur një zonë mbrojtëse prej 1 kilometri rreth burimit, e cila është e detyrueshme dhe është e ndarë në tre zona mbrojtëse: një zonë prej 300 metrash nga burimi, ku nuk duhet të lejohet asnjë gërmim ose lëvizje në afërsi, një zonë prej 600 metrash dhe një zonë deri në 1 kilometër. Kjo zonë duhej të ishte e rrethuar dhe e mbrojtur fizikisht", thuhet në raport.
Inspektorati i Mjedisit dhe Prokuroria Themelore Publike (PP) Strugë duhet të përcaktojnë nëse aksidenti është shkaktuar nga shfrytëzimi i papërshtatshëm dhe joprofesional i mineraleve, por edhe nëse kompania kishte lejen përkatëse për të.