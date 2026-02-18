Qoku: BESA mund ta braktisë Qeverinë, vetëm kur VLEN-i do ta braktisë Qeverinë
Koordinatori i Grupit Parlamentar të koalicionit VLEN, Bekim Qoku në emisionin Click Plus në TV21, foli edhe për zhvillimet e fundit që ndodhën në Lëvizjen Besa.
Qoku theksoi se Lëvizja Besa mund ta braktisë Qeverinë, vetëm nëse VLEN-i e braktisë Qeverinë, duke shtuar se BESA është VLEN, VLEN-i është Besë.
"Lëvizja Besa mund ta braktisë Qeverinë, vetëm kur e braktis VLEN-i Qeverinë", tha Qoku.
- Nëse del Lëvizja Besa, del komplet VLEN-i?
"Jo vetëm nëse del BESA del VLEN-i, por çdo vendim i Besës, është vendim i VLEN-it. Besa është VLEN, VLEN-i është Besë, edhe pak, sepse shpresoj të mos ketë, as Besë, as LD, as ASH, as Alternativë, por të ketë vetëm VLEN. Dhe Bilall Kasami, do të flasë dhe flet në emër të VLEN-it, siç flet Izet Mexhiti, Bekim Sali, Arben Fetai, Bekim Qoku flasin si VLEN. Fatmir Limani aktualisht është në strukturat e Lëvizjes Besa që janë ende funksional", deklaroi Qoku.